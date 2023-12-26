...

Manfaatkan Libur Nataru, Pasar Beringharjo Diserbu Wisatawan yang Berburu Oleh-Oleh

Heru Trijoko, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 20:30 WIB
Beginilah Suasana kepadatan wisatawan di pusat perbelanjaan souvenir di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Para pengunjung tumpah ruah memadati hampir setiap los pedagang yang berada di lantai satu dan dua.
 
Rata-rata wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memanfaatkan libur Nataru. Mereka sengaja mampir untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga.
 
Banyaknya wisatawan yang berburu souvenir membuat omset penjualan pedagang di Pasar Beringharjo melonjak tajam. Bahkan, tingkat penjualan naik hingga 70 persen dibandingkan hari-hari biasanya.
 
Wisatawan mengaku berburu oleh-oleh di Pasar Beringharjo karena harganya yang cukup terjangkau. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo akan terus terjadi hingga awal tahun 2024.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter :  Heru Trijoko

(rns)

