Beginilah Suasana kepadatan wisatawan di pusat perbelanjaan souvenir di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Para pengunjung tumpah ruah memadati hampir setiap los pedagang yang berada di lantai satu dan dua.

Rata-rata wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memanfaatkan libur Nataru. Mereka sengaja mampir untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga.

Banyaknya wisatawan yang berburu souvenir membuat omset penjualan pedagang di Pasar Beringharjo melonjak tajam. Bahkan, tingkat penjualan naik hingga 70 persen dibandingkan hari-hari biasanya.

Wisatawan mengaku berburu oleh-oleh di Pasar Beringharjo karena harganya yang cukup terjangkau. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo akan terus terjadi hingga awal tahun 2024.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Heru Trijoko

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News