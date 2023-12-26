Jelang pergantian tahun, perajin terompet di Denpasar, Bali, banjir orderan. Salah satunya, perajin terompet di kawasan Jalan Wibisana, Denpasar.

Perajin bernama Vivi Eka Lestari mengaku telah menerima pesanan sebanyak 15 ribu pieces terompet. Bahkan pengerjaannya sudah dimulai sejak bulan Februari lalu.

Dalam sehari, ia bersama suaminya mampu memproduksi hingga 300 terompet. Nantinya terompet-terompet tersebut akan diambil pengepul untuk diedarkan ke warung-warung atau pengecer.

Untuk harga grosir terompet dibanderol mulai dari Rp3000 model biasa, hingga Rp7000 yang berbentuk naga. Sedangkan untuk harga ecer terompet dihargai Rp5000 hingga Rp 10.000

Kontributor: Indira Arri

Produser : Febry Rachadi

(rns)

