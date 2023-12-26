Beginilah suasana keramaian di Taman Alun-Alun Kota Bandung, Selasa (26/12). Sejak dibuka untuk umum, ribuan warga terus memadati kawasan tersebut. Warga umumnya datang bersama sanak keluarga hanya untuk sekedar bermain dan berfoto.

Tidak hanya warga Bandung, dari luar daerah seperti Jakarta juga banyak yang berkunjung. Untuk berkunjung ke taman ini wisatawan tidak dipungut biaya apapun (gratis).

Kontributor: Billy Maulana

Produser: Akira AW

(fru)

