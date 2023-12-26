...

Libur Nataru, Taman Alun-Alun Kota Bandung Dipadati Wisatawan

Billy Maulana, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 09:01 WIB
Beginilah suasana keramaian di Taman Alun-Alun Kota Bandung, Selasa (26/12). Sejak dibuka untuk umum, ribuan warga terus memadati kawasan tersebut. Warga umumnya datang bersama sanak keluarga hanya untuk sekedar bermain dan berfoto.
 
Tidak hanya warga Bandung, dari luar daerah seperti Jakarta juga banyak yang berkunjung. Untuk berkunjung ke taman ini wisatawan tidak dipungut biaya apapun (gratis). 
 
Kontributor: Billy Maulana
Produser: Akira AW

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

