Polda Banten melakukan operasi keliling Pelabuhan Merak dengan menggunakan motor. Patroli keliling digelar untuk menciptakan rasa aman bagi calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten.

Sebanyak 238 personel disiagakan untuk melakukan pengamanan malam di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Masyarakat diimbau tetap waspada kejahatan jalanan selama di Pelabuhan maupun perjalanan.

Kontributor: Iskandar Nasution

(rns)

