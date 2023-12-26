Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo meluncurkan program '1 keluarga miskin 1 sarjana'. Program ini diungkap di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Tak hanya sebagai dukungan bagi keluarga kurang mampu, program ini juga untuk menjawab tantangan di masa depan dan mencapai target Indonesia menjadi negara maju di 2045.

Untuk meweujudkan program ini melalui beasiswa pendidikan, perempuan maju, buruh naik kelas, dan kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

