Di Sukoharjo Ganjar Luncurkan Program 1 Keluarga 1 Sarjana

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 19:12 WIB
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo meluncurkan program '1 keluarga miskin 1 sarjana'. Program ini diungkap di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023). 
 
Tak hanya sebagai dukungan bagi keluarga kurang mampu, program ini juga untuk menjawab tantangan di masa depan dan mencapai target Indonesia menjadi negara maju di 2045.
 
Untuk meweujudkan program ini melalui beasiswa pendidikan, perempuan maju, buruh naik kelas, dan kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara.
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

