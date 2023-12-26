...

Nikah Massal Gratis Bernuansa Adat Betawi

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 16:33 WIB
Puluhan pasangan muda hingga paruh baya mengikuti prosesi nikah massal Selasa (26/12/2023). Nikah massal digelar dengan nuansa adat betawi di Masjid Said Naum, Tanah Abang.
 
Para jawara Betawi ini mengantar puluhan calon pengantin pria yang akan mengikuti nikah massal secara gratis. Rata-rata peserta nikah massal gratis ini berasal dari keluarga pra sejahtera yang berprofesi petani, buruh kasar hingga mantan preman.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya 
Produser: Reza Ramadhan

