Puluhan pasangan muda hingga paruh baya mengikuti prosesi nikah massal Selasa (26/12/2023). Nikah massal digelar dengan nuansa adat betawi di Masjid Said Naum, Tanah Abang.
Para jawara Betawi ini mengantar puluhan calon pengantin pria yang akan mengikuti nikah massal secara gratis. Rata-rata peserta nikah massal gratis ini berasal dari keluarga pra sejahtera yang berprofesi petani, buruh kasar hingga mantan preman.
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow