Puluhan pasangan muda hingga paruh baya mengikuti prosesi nikah massal Selasa (26/12/2023). Nikah massal digelar dengan nuansa adat betawi di Masjid Said Naum, Tanah Abang.

Para jawara Betawi ini mengantar puluhan calon pengantin pria yang akan mengikuti nikah massal secara gratis. Rata-rata peserta nikah massal gratis ini berasal dari keluarga pra sejahtera yang berprofesi petani, buruh kasar hingga mantan preman.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

