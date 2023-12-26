...

Kunjungi Pasar Jamu Nguter, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Warga dan Pedagang

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 14:08 WIB
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi Pasar Jamu Nguter Sukoharjo, Selasa (26/12/2023). Kedatanganya ini disambut antusias oleh warga dan pedagang.
 
Di sana Ganjar juga sempat berdialog dengan Pedagang. Ia menerima aspirasi terkait perizinan dan fasilitas yang dikeluhkan dalam upaya mengembangkan produk jamu. Ganjar berkomitmen berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha jamu.
 
Ia juga akan mengakomodir kebutuhan terkait perkembangan jamu lokal agar bisa menjadi produk herbal yang digandrungi dalam lifestyle hidup sehat.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

