Banjir akibat luapan Sungai Kampar, Riau terus meluas dan telah merendam 3 kecamatan

Banjir terparah berada di Kecamatan Siak Hulu dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.

Banjir yang merendam ratusan rumah dan memutus akses jalan ini memaksa warga menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Meski banjir yang sudah merendam rumah mereka lebih dari 1 minggu, sejumlah warga memlih bertahan di rumah mereka.

Kontributor: Indra Yosserizal

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

