...

Sungai Kampar Meluap, Ratusan Rumah Warga Terendam Banjir

Indra Yosserizal, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 13:31 WIB
A A A
Banjir akibat luapan Sungai Kampar, Riau terus meluas dan telah merendam 3 kecamatan
Banjir terparah berada di Kecamatan Siak Hulu dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. 
 
Banjir yang merendam ratusan rumah dan memutus akses jalan ini memaksa warga menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Meski banjir yang sudah merendam rumah mereka lebih dari 1 minggu, sejumlah warga memlih bertahan di rumah mereka. 
 
Kontributor: Indra Yosserizal
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini