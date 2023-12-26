Banjir akibat luapan Sungai Kampar, Riau terus meluas dan telah merendam 3 kecamatan
Banjir terparah berada di Kecamatan Siak Hulu dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter.
Banjir yang merendam ratusan rumah dan memutus akses jalan ini memaksa warga menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Meski banjir yang sudah merendam rumah mereka lebih dari 1 minggu, sejumlah warga memlih bertahan di rumah mereka.
Kontributor: Indra Yosserizal
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
