Polisi akan Berlakukan Sistem Buka Tutup hingga Car Free Night di Kawasan Malioboro

Heru Trijoko, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 12:31 WIB
Membludaknya pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Kepadatan kendaraan bermotor dimulai dari arah Kotabaru hingga Simpang Gardu Anim yang merupakan pintu masuk utama ke Jalan Malioboro.
 
Kemacetan juga terjadi di Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali yang merupakan akses masuk Malioboro sisi utara. Untuk mengurai kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta melakukan rekayasa dengan sistem buka tutup dan car free night.
 
Kendaraan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang atau arah Stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke kantong-kantong parkir di sekitar Jalan Malioboro. Pada malam hari, diberlakukan car free night mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.
 
Kontributor: Heru Trijoko 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

