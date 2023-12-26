...

19 Tahun Tsunami Aceh, Kuburan Massal Korban Tsunami Dipenuhi Peziarah

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 11:25 WIB
Ratusan warga dari berbagai daerah di Aceh melakukan ziarah ke kuburan massal tsunami. Lokasi di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meraya, Kota Banda Aceh, Selasa (26/12). Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia 
 
Suasana haru dan isak tangis keluarga terlihat di kuburan massal tersebut. Sementara, tercatat 14 ribu jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ule Lhueu, Aceh. Semua jasad dikubur dalam dua lubang besar karena sudah tidak bisa dikenali 
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: Akira AW

(fru)

