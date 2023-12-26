Ratusan warga dari berbagai daerah di Aceh melakukan ziarah ke kuburan massal tsunami. Lokasi di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meraya, Kota Banda Aceh, Selasa (26/12). Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia

Suasana haru dan isak tangis keluarga terlihat di kuburan massal tersebut. Sementara, tercatat 14 ribu jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ule Lhueu, Aceh. Semua jasad dikubur dalam dua lubang besar karena sudah tidak bisa dikenali

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: Akira AW

