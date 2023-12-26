Tiga mobil jenis minbus terlibat kecelakaan dengan truk bermutan gabah di Tol Dalam Kota, Tebet, Jakarta Selatan. Bahkan salah satu mobil nyaris tertimpa truk karena berusaha berhenti mendadak saat tengah melaju kencang.

Diketahui, kecelakaan terjadi akibat 2 orang yang menyeberang sembarangan di ruas tol dalam kota. Akibat kecelakaan ini ruas Tol Dalam Kota mengalami kemacetan panjang, dan 2 penyeberang jalan tersebut melarikan diri.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

