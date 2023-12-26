Stasiun Pasar Senen masih diserbu ribuan calon penumpang pada malam natal, Senin (25/12). Kepadatan terlihat mulai dari ruang tunggu, pintu masuk hingga area peron stasiun.
Malam Natal, PT KAI Daop 1 Jakarta telah memberangkatkan lebih dari 23.000 penumpang. Diperkirakan arus balik Natal akan terjadi pada Selasa (26/12). Dimana banyak warga yang telah habis masa libur kerjanya dan kembali ke ibu kota.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow