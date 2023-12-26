...

Malam Natal, Ribuan Calon Penumpang Masih Padati Stasiun Pasar Senen

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 07:34 WIB
Stasiun Pasar Senen masih diserbu ribuan calon penumpang pada malam natal, Senin (25/12). Kepadatan terlihat mulai dari ruang tunggu, pintu masuk hingga area peron stasiun. 
 
Malam Natal, PT KAI Daop 1 Jakarta telah memberangkatkan lebih dari 23.000 penumpang. Diperkirakan arus balik Natal akan terjadi pada Selasa (26/12).  Dimana banyak warga yang telah habis masa libur kerjanya dan kembali ke ibu kota. 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

