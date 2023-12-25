Libur Natal dimanfaatkan warga untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Lonjakan pengunjung terlihat sejak Senin (25/12/2023) pagi.

Antrean panjang terjadi di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung. Tercatat sebanyak 20 ribu lebih pengunjung memadati wisata TMII

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung pihak TMII menyediakan kantong parkir kendaraan pengunjung yang hadir.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

