Polisi mengimbau pengendara mewaspadai kondisi cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (25/12). Pemotor diimbau untuk lebih waspada karena kawasan wisata tersebut dapat diguyur hujan sewaktu-waktu.

Kepadatan lalu lintas mengarah ke puncak masih terpantau padat karena banyaknya wisatawan yang meikmati libur Nataru. Kondisi lalu lintas hingga kini masih diterapkan oneway arah Jakarta, diperkirakan oneway ini berlangsung hingga malam.

Reporter: Putra Ramadhani Astyawan

(rns)

