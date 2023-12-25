Ratusan anak-anak lintas agama menggelar perayaan natal di Klenteng Hok Tik Bio, Pati, Jawa Tengah, Senin (25/12).

Anak-anak dari berbagai sekolah dihibur pementasan barongsai dan hiasan warna warni khas Natal.

Diharapkan dengan perayaan natal yang digelar di Klenteng dapat mempererat silahturahmi antar agama dan memperkenalkan kepada anak bahwa klenteng adalah tempat ibadah sekaligus budaya. Diharapkan toleransi umat beragama dapat tumbuh sejak dini agar persatuan bangsa ini semakin kokoh.

Kontributor: Lazarus Sandy

