Arus lalu lintas arah Jakarta di ruas Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik, Senin (25/12).

Untuk mengantisipasi kemacetan di rest area km 164, petugas mengatur kendaraan yang akan masuk dan keluar rest area. Ramainya kendaraan karena sebagian warga Jakarta akan kembali beraktifitas dan memilih kembali lebih awal menghindari kepadatan saat tahun baru.

Kontributor: Mohamad Zeni Johadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News