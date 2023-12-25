Memasuki hari pertama libur Natal sejumlah objek wisata di Jakarta dipenuhi pengunjung. Salah satunya Taman Margasatwa Ragunan yang sudah dipadati wisatawan hingga 9 ribu pengunjung sejak Senin (25/12/2023) pagi.

Diprediksi jumlah ini akan terus naik hingga sore nanti. Hari Minggu (24/12/2023) kemarin tercatat 88 ribu pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan ini.

Reporter : Jen Cahyani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

