Memasuki hari pertama libur Natal sejumlah objek wisata di Jakarta dipenuhi pengunjung. Salah satunya Taman Margasatwa Ragunan yang sudah dipadati wisatawan hingga 9 ribu pengunjung sejak Senin (25/12/2023) pagi.
Diprediksi jumlah ini akan terus naik hingga sore nanti. Hari Minggu (24/12/2023) kemarin tercatat 88 ribu pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan ini.
Reporter : Jen Cahyani
Produser: Reza Ramadhan
