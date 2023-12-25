...

Seluruh Akses Menuju Objek Wisata Lembang Macet Parah

Ervan David, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 16:00 WIB
Beginilah kepadatan kendaraan di jalur alternatif menuju objek wisata Lembang melalui Jalan Dago, Bandung, Senin (25/12/2023).
 
Kemacetan parah terjadi hingga tiga kilometer dari Simpang Dago Bengkok. Meski demikian, petugas kepolisian tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Hal tersebut karena jalur yang cukup sempit di kawasan itu.
 
Antrean kendaraan juga terjadi di jalur utama menuju objek wisata Lembang. Jalan Setia Budhi menuju kawasan Lembang mengalami kepadatan kendaraan.
 
Akibatnya polisi pun terus memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng dengan mengutamakan arus dari Bandung menuju Lembang. Sebagian kendaraan juga dialihkan sebagian ke Jalan Sersan Bajuri.
 
Reporter: Ervan David
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

