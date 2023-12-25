Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor diberlakukan one way, Senin (25/12). Kendaraan yang akan menuju Jakarta tidak bisa melintas sementara waktu. Volume kendaraan dari arah Jakarta-Puncak sudah ramai sejak pukul 07.30 WIB.
Sempat terjadi antrean kendaraan dari arah Tol Ciawi maupun Simpang Ciawi. Proses one way akan diberlakukan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas.
Kontributor: Putra Ramdhani Astyawan
Produser: Akira AW
(fru)
