Hari Perayaan Natal, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Puncak

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 14:00 WIB
Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor diberlakukan one way, Senin (25/12). Kendaraan yang akan menuju Jakarta tidak bisa melintas sementara waktu. Volume kendaraan dari arah Jakarta-Puncak sudah ramai sejak pukul 07.30 WIB.
 
Sempat terjadi antrean kendaraan dari arah Tol Ciawi maupun Simpang Ciawi. Proses one way akan diberlakukan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas.
 
Kontributor: Putra Ramdhani Astyawan
Produser: Akira AW

(fru)

