Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Bogor diberlakukan one way, Senin (25/12). Kendaraan yang akan menuju Jakarta tidak bisa melintas sementara waktu. Volume kendaraan dari arah Jakarta-Puncak sudah ramai sejak pukul 07.30 WIB.

Sempat terjadi antrean kendaraan dari arah Tol Ciawi maupun Simpang Ciawi. Proses one way akan diberlakukan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas.

Kontributor: Putra Ramdhani Astyawan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News