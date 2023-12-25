Puluhan pohon Natal dari bahan daur ulang sampah sambut kemeriahan perayaan Natal. Seperti di depan Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao, Toraja Utara, Sulsel. Pohon natal yang terbuat dari hasil daur ulang ini dihiasi berbagai macam lampu.

Warga yang datang langsung memanfaatkan momen untuk berfoto bersama keluarga. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa dinikmati semua orang. Selain unik, pohon Natal tersebut juga mengusung tema kearifan lokal.

Kontributor: Jufri Tonapa

Produser: Akira AW

(fru)

