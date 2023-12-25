Ribuan penumpang kapal feri terus memenuhi kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (25/12). Para penumpang kapal sengaja menyebrang pada Hari Natal agar tidak terlalu ramai dan macet.

Menurut Data ASDP, tercatat ada 24.43 orang dari jumlah penumpang yang telah diberangkatkan. Sementara untuk jumlah kendaraan yang telah diberangkatkan sebanyak 5.044 kendaraan.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

