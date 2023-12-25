...

Kunjungi Karanganyar, Ganjar Pranowo Ingatkan Relawan Kawal Suara di TPS

Zannuar Setiadji, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 07:37 WIB
A A A
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara silaturahmi dengan TPD, Caleg serta Partai Koalisi Se-Karanganyar, Minggu (24/12). Ganjar menyampaikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Pemilu 2024.
 
Ganjar berpesan kepada relawan agar melakukan pendekatan ke masyarakat. Melalui proses komunikasi, relawan bisa menyampaikan visi misi Ganjar-Mahfud. Konsolidasi TPD serta cabang ini akan terus dilakukan untuk memperkuat barisan.
 
Kontributor: Zannuar Setiadji
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini