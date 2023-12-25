Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara silaturahmi dengan TPD, Caleg serta Partai Koalisi Se-Karanganyar, Minggu (24/12). Ganjar menyampaikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Pemilu 2024.

Ganjar berpesan kepada relawan agar melakukan pendekatan ke masyarakat. Melalui proses komunikasi, relawan bisa menyampaikan visi misi Ganjar-Mahfud. Konsolidasi TPD serta cabang ini akan terus dilakukan untuk memperkuat barisan.

Kontributor: Zannuar Setiadji

Produser: Akira AW

(fru)

