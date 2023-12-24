Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju kawasan Lembang pada Minggu (24/12/2023) malam. Kepadatan arus lalu lintas ini terlihat di sepanjang jalan Sukajadi menuju arah Lembang.

Kepadatan disebabkan masih banyaknya wisatawan yang hendak menuju objek wisata. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di kota Bandung dan menuju Lembang akan terus terjadi hingga Senin (25/12/2023).

Reporter: Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News