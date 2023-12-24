...

Momen Sandiaga Ditemani Aiman Witjaksono Gelar Bazar Sembako Murah di Matraman

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Minggu 24 Desember 2023 20:17 WIB
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menggelar bazar sembako murah di Matraman, Minggu (24/12/2023). Sandi ditemani Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I  Partai Perindo Aiman Witjaksono 
 
Sandi menjelaskan bahwa bazar murah tersebut memiliki cara unik. Dimana masyarakat kelurahan Palmeriam diminta untuk menukarkan sampah botol plastik dengan sembako. Sandi mengatakan bahwa bazar tersebut juga sejalan dengan visi misi dari capres-capres Ganjar-Mahfud yang ingin membangun ekonomi Hijau. 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

