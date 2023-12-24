...

Pantauan Udara, Ratusan Kendaraan Padati Pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Libur Nataru

Eris Utomo, Jurnalis · Minggu 24 Desember 2023 20:03 WIB
Beginilah pantauan dari udara aktivitas Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi,  Minggu (24/12/2023) siang. Ratusan kendaraan ini mengangkut wisatawan dari berbagai daerah di pulau Jawa yang hendak menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali.
 
Tercatat sebanyak 7.208 kendaaraan telah menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan penumpang tercatat sebanyak 43.487 orang. Libur sekolah dimanfaatkan warga untuk menikmati liburan Natal dan tahun baru.
 
Reporter: Eris Utomo
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

