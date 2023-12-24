...

Yakin Bakal Ungguli Gibran di Solo, Ganjar: Di Sini yang Kuat Partainya

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 24 Desember 2023 19:03 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini bahwa Solo akan menjadi lumbung suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang, mengalahkan Wali Kotanya yang juga ikut dalam kontestasi politik tersebut, yakni Gibran Rakabuming. 
 
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai blusukan di Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023). 
 
Di sisi lain Ganjar pun mengakui bahwa terjadi kompetisi antara paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, dengan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.  
 
Untuk itu Ganjar mengajak semua kubu berkompetisi dengan baik tanpa saling menyakiti. Ganjar juga yakin dirinya dan pasangannya, Mahfud Md bisa unggul di Solo. 
 
