Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meyakini bahwa PDI Perjuangan masih tetap berjaya dalam kekuasaan. Terlebih partai berlambang banteng tersebut selalu bersama rakyat.

Hal itu diungkap Ganjar untuk merespons pernyataan pengamat politik yang menilai bahwa 2024 bisa saja menjadi akhir masa keemasan PDIP. Ganjar juga menanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyinggung soal masa jaya PDIP yang bisa saja berakhir dalam dua periode atau berkuasa selama 10 tahun, kemudian digantikan partai lain.

Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pihaknya masih sangat menyakini bahwa partai berlogo banteng itu masih bisa berjaya.

Ganjar mengungkap, hal itu bisa dilihat dari soliditas kader-kader partainya. Ia pun balik menyinggung, bahwa tanjung banteng akan semakin tajam jika dicolek.

