Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo meresmikan dua posko pemenangan Ganjar-Mahfud di Kota Solo. Tepatnya, di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Banjarsari. Ganjar menyatakan, dukungan untuk PDIP di Solo Raya sudah sangat solid.

Kehadiran posko tersebut diharapkan dapat lebih menguatkan pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Terkait potensi pecahnya suara PDIP di Solo Raya, Ganjar mengimbau kepada seluruh kader dan relawan untuk sama-sama berjuang mempertahankan kemenangan.

Reporter: M Khoiruddin

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

