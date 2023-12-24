Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan persiapan untuk debat capres jilid dua pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang.

Ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023), Sandi mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud menemui langsung masyarakat untuk menanyakan mengenai harga bahan pokok, lapangan kerja hingga penegakan hukum.

Menurutnya, jika ketiga hal tersebut dapat ditegakkan dengan baik maka pemerintah akan mendapatkan anggaran lebih untuk membiayai pertahanan khususnya alutsista.

Tema debat kedua capres mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik. Terkait tema pertahanan, Politikus Partai Perindo Aiman Witjaksono mengatakan bahwa Ganjar memiliki dukungan karena cawapresnya Mahfud pernah menjabat sebagai Menhan era Gus Dur.

