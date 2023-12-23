...

Menikmati Suasana TMII dengan Sewa Sepeda dan Skuter Listrik

Reza Ramadhan, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 19:00 WIB
Destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah jadi pilihan masyarakat untuk menikmati libur Natal dan tahun baru ini. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah menyewa sepeda hingga skuter listrik. Fasilitas tersebut jadi kegiatan seru untuk menghabiskan waktu di TMII ini.
 
Adapun harga sewa sepeda ini mulai dari Rp30 ribu per jam. Untuk skuter listrik, mulai dari Rp70 ribu per 30 menit.
 
Reporter :Echa
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

