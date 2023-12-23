Taman Impian Jaya Ancol Jakarta dipadati pengunjung pada Sabtu sore, (23/12/2023). Mereka tampak antusias untuk memulai sesi liburan natal dan tahun baru.

Pantai menjadi salah satu spot favorit pengunjung saat ke berkunjung ke Ancol selain Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, dan Sea World Ancol. Hingga pukul 2 siang jumlah pengunjung Ancol menyentuh angka 36 ribu orang. Tak hanya menjadi favorit wisatawan lokal, pantai di Ancol juga turut dikunjungi beberapa wisatawan mancanegara.

