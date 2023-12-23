Memasuki libur sekolah dan libur akhir pekan, Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung. Antrean pengunjung sudah terjadi sejak pintu kendaraan pada Sabtu (23/12/2023).

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan ini didominasi oleh keluarga. Hingga jam 12 siang ini, kunjungan wisatawan tercatat meningkat dua kali lipat dari hari biasa.

Jika hati biasa jumlah pengunjung mencapai 10 ribu, maka hari ini tembus 23 ribu pengunjung. Pengelola melakukan berbagai persiapan untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru.

Reporter : Syifa Fauziah

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News