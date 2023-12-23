Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD memandang bahwa sistem rekrutmen para diplomat perlu ditinjau ulang ke depannya, karena kadang kala mereka merupakan titipan partai.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Panama, Sukmo Harsono, langsung buka suara dan menyebut Mahfud MD keliru. Ganjar Pranowo pun membalas pernyataan Sukmo Harsono.

Ganjar mengatakan, dari data yang ada, banyak jalan terkait penempatan diplomat tersebut. Mulai dari jejak karir hingga titipan partai. Dari manapun sumbernya, kata Ganjar, penempatan diplomat tersebut bergantung pada fit and proper test di DPR RI.

Ganjar kemudian meluruskan maksud pernyataan Mahfud Md terkait diplomat titipan partai saat debat cawapres. Mahfud MD, kata Ganjar, ingin mengatakan bahwa jangan memaksakan orang yang tidak berkompeten untuk menempati suatu posisi termasuk diplomat.

Reporter :Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

