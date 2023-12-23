...

Gibran Pakai Istilah Asing hingga Singkatan saat Debat, Ganjar: Lebih Bagus Substansi Disampaikan

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 20:00 WIB
A A A
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut mengomentari pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, dalam debat cawapres. 
 
Dalam debat yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 itu, Gibran menyerang lawan dengan istilah perekonomian hingga singkatan-singkatan. Ganjar pun menilai bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah untuk membuat lawannya kesulitan. 
 
Hal tersebut disampaikan Ganjar di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). 
 
Ganjar tak masalah istilah State of the Global Islamic Economy (SGIE) yang ditanyakan Gibran ke Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ataupun carbon capture storage yang ditanyakan kepada Mahfud Md dimunculkan Gibran dalam debat. 
 
Namun menurut Ganjar lebih baik Gibran jika yang dipertanyakan merupakan hal yang lebih substantif. 
 
Bahkan, di sisi lain, Ganjar juga menyoroti cara pengejaan Gibran terhadap SGIE. Jika singkatan tersebut dieja dengan menggunakan bahasa inggris, Ganjar menilai, Cak Imin mungkin akan paham. 
 
Reporter :Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini