Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut mengomentari pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, dalam debat cawapres.

Dalam debat yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 itu, Gibran menyerang lawan dengan istilah perekonomian hingga singkatan-singkatan. Ganjar pun menilai bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah untuk membuat lawannya kesulitan.

Hal tersebut disampaikan Ganjar di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Ganjar tak masalah istilah State of the Global Islamic Economy (SGIE) yang ditanyakan Gibran ke Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ataupun carbon capture storage yang ditanyakan kepada Mahfud Md dimunculkan Gibran dalam debat.

Namun menurut Ganjar lebih baik Gibran jika yang dipertanyakan merupakan hal yang lebih substantif.

Bahkan, di sisi lain, Ganjar juga menyoroti cara pengejaan Gibran terhadap SGIE. Jika singkatan tersebut dieja dengan menggunakan bahasa inggris, Ganjar menilai, Cak Imin mungkin akan paham.

Reporter :Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

