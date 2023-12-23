...

Dialog dengan Petani Indramayu, Ganjar Yakin Permasalahan Distribusi Pupuk Tak Hanya di Jateng

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 19:30 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini bahwa distribusi pupuk belum merata di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut diungkap Ganjar usai berkunjung ke kelompok petani yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023). 
 
Dalam pertemuan itu, beberapa petani mengeluhkan program distribusi pupuk yang disebut semakin sulit. Mendengar keluhan tersebut, Ganjar pun membahas peristiwa debat Capres pertama saat dirinya ditanyai persoalan pupuk yang langka di Jawa Tengah oleh Prabowo Subianto. 
 
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan bahwa persoalan pupuk langka harus segera diselesaikan. Salah satunya terkait penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran.
 
Pemerintah, kata Ganjar, harus segera membenahi data petani yang selama ini kerap bermasalah. Selain itu ia juga menyoroti penambahan jumlah pupuk yang akan disebarluaskan kepada para petani.
 
