Video capres Prabowo menarik kerah jaket hitam Menteri Investasi Bahlil viral di medsos. Peristiwa itu terjadi saat acara Debat Cawapres 2024 berlangsung, Jumat (22/12).
Banyak netizen merespons negatif video tersebut. Netizen dibuat ngeri-ngeri sedap lantaran menilai sikap Prabowo karena dinilai seperti tidak menghormati sesama menteri.
Diketahui, video itu diunggah oleh akun @LalagraDilaga di media sosial X.
Produser: Akira AW
