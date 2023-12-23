...

Momen Prabowo Tarik Kerah Jaket Menteri Bahlil di Debat Cawapres Pemilu 2024

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 12:17 WIB
Video capres Prabowo menarik kerah jaket hitam Menteri Investasi Bahlil viral di medsos. Peristiwa itu terjadi saat acara Debat Cawapres 2024 berlangsung, Jumat (22/12).
 
Banyak netizen merespons negatif video tersebut. Netizen dibuat ngeri-ngeri sedap lantaran menilai sikap Prabowo karena dinilai seperti tidak menghormati sesama menteri.
 
Diketahui, video itu diunggah oleh akun @LalagraDilaga di media sosial X.
 
