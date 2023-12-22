...

BAKI GAMA 03 Laporkan Pj Gubernur Jawa Tengah ke Bawaslu atas Dugaan Tidak Netral

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 23:30 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn.) Nana Sudjana di laporkan oleh Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud (BAKI GAMA) 03 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI
 
Pj Gubernur Jateng dilaporkan atas dugaan tidak netral dalam Pemilu 2024 karena menghadiri kampanye capres nomor urut 2, Prabowo Subianto di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
 
Dalam laporannya, BAKI GAMA menyertakan sejumlah bukti pendukung, diantaranya foto rekam layar video Pj Gubernur Jawa Tengah bersalaman dengan Prabowo.
 
BAKI GAMA berharap Bawaslu segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi tegas jika menemukan adanya pelanggaran.
 
