Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD mempertanyakan janji Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar yang berencana membangun 40 kota baru ketimbang bangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud menilai hal tersebut kurang realistis jika menimbang kebutuhan belanja negara setiap tahunnya. Sebab pembangunan IKN yang membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun tersebut mayoritas diperoleh dari Invetasi para pelaku usaha.

Menurut Mahfud, membangun 40 kota baru seperti yang disebutkan Cak Imin memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Mahfud berpendapat, dalam membangun kota baru sebagai wujud dalam pemerataan ekonomi, maka dibutuhkan infrastruktur.

Namun pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan belanja dari APBN karena kas negara perlu dialokasikan juga untuk masalah sosial, kesehatan, pendidikan, hingga energi.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

