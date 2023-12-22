...

Gibran Rakabuming Raka Pertanyakan Konsistensi Cak Imin soal Pembangunan IKN

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 21:45 WIB
A A A
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku bingung dengan konsistensi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 
 
Gibran menyinggung keikutsertaan Cak Imin saat peresmian dan potong tumpeng di IKN, namun kini menolak pembangunan IKN setelah menjadi cawapres. Gibran pun menegaskan IKN merupakan simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. 
 
Kepada Mahfud MD, Gibran menegaskan sudah ada sejumlah investor yang berinvestasi dalam pembangunan IKN dan akan masih bertambah setelah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 selesai.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini