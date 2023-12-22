Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku bingung dengan konsistensi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gibran menyinggung keikutsertaan Cak Imin saat peresmian dan potong tumpeng di IKN, namun kini menolak pembangunan IKN setelah menjadi cawapres. Gibran pun menegaskan IKN merupakan simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.

Kepada Mahfud MD, Gibran menegaskan sudah ada sejumlah investor yang berinvestasi dalam pembangunan IKN dan akan masih bertambah setelah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 selesai.

