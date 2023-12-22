Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur harus dilaksanakan sebagai warisan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Mahfud saat merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka terkait IKN.

Meski Mahfud setuju pembangunan IKN harus dilanjutkan, namun dirinya mengaku tergelitik dengan besaran anggaran IKN yang hanya sebesar 20% dari APBN dan sisanya merupakan dari investor, yang hingga hari ini diketahui belum ada investor yang masuk dalam proyek tersebut.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

