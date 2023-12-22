Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo hadir dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Ganjar mengenakan pakaian adat Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Topi Ti'i Langga yang terbuat dari daun lontar yang menjadi ciri khas NTT.

Kehadiran Ganjar langsung disambut riuh suara simpatisan yang meneriakkan namanya hingga berkali-kali menyebut 'Ganjar Menang'. Para simpatisan Ganjar-Mahfud juga mengenakan baju adat sementara yang lainnya mengenakan baju ungu dan pink bertuliskan 'Sat Set Tas Tes'.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Kristo Suryokusumo

