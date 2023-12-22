...

Momen Luhut Pandjaitan Kembali Aktif Kerja setelah Sakit selama 3 Bulan

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 14:15 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan kembali aktif menjalankan tugas sebagai Menko Marves, Jumat (22/12/2023). Sebelumya Luhut menjalani perawatan di Singapura selama hampir 3 bulan.
 
Luhut mengaku terus berusaha memulihkan kondisi tubuhnya dengan rutin berolahraga. Dalam kegiatannya di Bali, Luhut menjabarkan capaian kinerja Kemenko Marves sepanjang 2023.
 
Ia mengatakan sudah menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya sudah kembali aktif dalam Kabinet Indonesia Maju.
 
