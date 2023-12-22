Luhut Binsar Pandjaitan kembali aktif menjalankan tugas sebagai Menko Marves, Jumat (22/12/2023). Sebelumya Luhut menjalani perawatan di Singapura selama hampir 3 bulan.

Luhut mengaku terus berusaha memulihkan kondisi tubuhnya dengan rutin berolahraga. Dalam kegiatannya di Bali, Luhut menjabarkan capaian kinerja Kemenko Marves sepanjang 2023.

Ia mengatakan sudah menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya sudah kembali aktif dalam Kabinet Indonesia Maju.

Kontributor: Bagus Alit

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

