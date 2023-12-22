Beginilah kondisi ratusan penumpang yang mulai memadati ruang tunggu di sejumlah loket tiket di dalam Terminal Bus Antar Kta dan Antar Provinsi (AKAP) Kalideres, Jakarta Barat.

Para penumpang ini mayoritas memiliki tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatra dan Jawa Tengah. Para Penumpang memilih pulang kampung lebih dahulu guna menghindari kenaikan harga tiket yang lebih tinggi lagi di hari perayaan Natal dan Tahun baru.

Sementara para pengurus perusaahaan otobus juga sudah menaikan harga tiket bus AKAP sebesar 5%. Mereka Beralasan ada kenaikan pada harga jasa penyeberangan ke Pulau Sumatra serta sulit mendapatkan BBM.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

