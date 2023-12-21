Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak akan melakukan pembatasan perjalanan kereta api jarak jauh saat momen Natal dan Tahun Baru di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Namun begitu, para pengguna kereta diimbau untuk memakai masker dan mencuci tangan selama di stasiun dan di dalam kereta.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
