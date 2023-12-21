Jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah kunjungan wisatawan di Bali meningkat. Salah satunya seperti di kawasan Puri Ubud Gianyar, Bali, Kamis (21/12).
Menurut petugas, kunjungan wisatawan bisa mencapai 700 orang per harinya. Kunjungan wisatawan ini didominasi wisatawan asal India, Asia, dan Eropa.
Objek wisata ini merupakan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Bali.
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Akira AW
(fru)
