Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, melakukan Groundbreaking Kodim Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (21/12).

Jokowi mengatakan pembangunan Kodim IKN diatas tanah seluas 3.29 hektare harus disesuaikan dengan visi IKN sebagai Forest City.

Presiden berpesan pohon-pohon disekitaran pembangunan Kodim tidak terlalu banyak ditebang mengingat kawasan IKN merupakan kawasan lingkungan hijau. Presiden berharap keberadaan Kodim IKN yang merupakan Kodim Tipe A dapat membantu pemerintah dalam tugas-tugas pengamanan serta melindungi IKN dari berbagai ancaman.

Produser: Hendra Kaswara

(fru)

