Jokowi Groundbreaking Kodim Tipe A IKN, Usung Desain Green Building

Hendra Kaswara, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 22:45 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, melakukan Groundbreaking Kodim Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (21/12).
 
Jokowi mengatakan pembangunan Kodim IKN diatas tanah seluas 3.29 hektare harus disesuaikan dengan visi IKN sebagai Forest City.
 
Presiden berpesan pohon-pohon disekitaran pembangunan Kodim tidak terlalu banyak ditebang mengingat kawasan IKN merupakan kawasan lingkungan hijau. Presiden berharap keberadaan Kodim IKN yang merupakan Kodim Tipe A dapat membantu pemerintah dalam tugas-tugas pengamanan serta melindungi IKN dari berbagai ancaman.
 
