Dua pencuri lembu babak belur dihajar massa di Pondok Buluh, Simalungun, Asahan, Sumatatera Utara. Mobil yang digunakan untuk beraksi sempat menabrak portal yang dibuat warga untuk menghadang pelaku.
Sebelumnya, 2 pelaku kabur setelah mencuri 2 ekor lembu warga di Desa Sei Silau, Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terhenti setelah mobilnya ditabrak oleh mobil warga. Kedua pelaku diamankan di Polsek Dolok Panribuan Simalungun.
Kontributor: Ulil Amri
