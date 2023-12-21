Dua pencuri lembu babak belur dihajar massa di Pondok Buluh, Simalungun, Asahan, Sumatatera Utara. Mobil yang digunakan untuk beraksi sempat menabrak portal yang dibuat warga untuk menghadang pelaku.

Sebelumnya, 2 pelaku kabur setelah mencuri 2 ekor lembu warga di Desa Sei Silau, Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terhenti setelah mobilnya ditabrak oleh mobil warga. Kedua pelaku diamankan di Polsek Dolok Panribuan Simalungun.

Kontributor: Ulil Amri

