Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kamis(21/12). Firli mengaku ingin melanjutkan kehidupannya sebagai purnawirawan Polri dengan keluarganya.

Firli juga menyatakan permintaan maaf kepada rekan kerjanya dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai KPK. Sebelum mengumumkan diri mundur dari ketua KPK, Firli telah memberitahu Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara.

Reporter: Nur Khabibi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News