Kemacetan panjang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (21/12). Kemacetan terjadi akibat antrean panjang mobil dan truk di sejumlah SPBU yang mengalami kelangkaan solar.

Para penumpang kapal mengeluhkan macet panjang karena dapat mengganggu jadwal keberangkatan. Total penumpang yang menyeberang mulai dari h-7 hingga h-5 tercatat 101.390 orang atau turun 12 persen dibandingkan tahun lalu.

Kontributor: Iskandar Nasution

