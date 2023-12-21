...

Penumpang Kapal Keluhkan Macet Panjang di Jalur Menuju Pelabuhan Merak Imbas Kelangkaan Solar

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 20:00 WIB
Kemacetan panjang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (21/12). Kemacetan terjadi akibat antrean panjang mobil dan truk di sejumlah SPBU yang mengalami kelangkaan solar.
 
Para penumpang kapal mengeluhkan macet panjang karena dapat mengganggu jadwal keberangkatan. Total penumpang yang menyeberang mulai dari h-7 hingga h-5 tercatat 101.390 orang atau turun 12 persen dibandingkan tahun lalu.
 
