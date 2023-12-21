Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan dalam debat calon wakil presiden (Cawapres) ini akan menggunakan podium. Penggunaan podium ini merupakan hasil kesepakatan antara KPU bersama masing-masing tim pasangan calon dan pihak televisi penyelenggara.

Saat di podium nanti, para cawapres hanya diperbolehkan untuk menyiapkan alat tulis dan kertas.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

